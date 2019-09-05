Зеленский обсудил с сенаторами США поддержку Украины

Новости Украины:Владимир Зеленский надеется, что объемы помощи США Украине в сфере безопасности будут увеличиваться.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что объемы финансовой помощи США Украине в сфере безопасности будут увеличиваться.

Как сообщает пресс-служба президента, на встрече в четверг с американскими сенаторами Рональдом Джонсоном и Кристофером Мерфи глава государства выразил благодарность американским законодателям за их активную позицию по необходимости предоставления Украине дальнейшей помощи в сфере безопасности, а также надежду, что объемы этой помощи будут увеличиваться.

Зеленский отметил мощную поддержку Украины обеими палатами Конгресса США. Он поблагодарил сенаторов, входящих в Сенатский украинский кокус, за их личный вклад в формирование этой поддержки.

"Хочу поблагодарить нашего стратегического партнера США за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркнул он.

Зеленский отметил и последовательную политику санкций США против России, и привлек внимание к российской "паспортизации" граждан Украины на Донбассе и необходимости соответствующего реагирования.