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Стефанчук: "Слуга народа" и Зеленский "сверят часы"

Стефанчук: "Слуга народа" и Зеленский "сверят часы"
18:51 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский и фракция "Слуга народа" проведут встречу, чтобы "сверить часы".

Парламентская фракция "Слуга народа" и президент Владимир Зеленский обсудят планы на ближайшее время.

Об этом заявляет первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

"Мы собираемся в Конгрессно-выставочном центре "Парковый" (в центре Киева – ред.)... Это будет при участии президента. Я надеюсь при участии других... Это будет нормальная дискуссия, как нам действовать далее. У нас следующие две пленарные недели и нам надо просто сверить часы", - сказал Стефанчук журналистам в четверг в Киеве.

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Он не исключил, что во встрече примут участие и члены Кабинета министров. "Думаю, логично, что бы было и правительство, потому что значительное количество инициатив, которые сейчас продуцируем в парламенте, разрабатывались бывшими сотрудниками администрации, которые сегодня перешли в правительство. Я думаю, что сегодня к правительству будет довольно много вопросов по тем или иным законопроектам", - отметил Стефанчук.

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Верховная Рада, Владимир Зеленский, "Слуга народа", Руслан Стефанчук.
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