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"У животного какие-то проблемы": в Канаде обнаружили пьяных енотов

"У животного какие-то проблемы": в Канаде обнаружили пьяных енотов
22:30 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости мира:Столицу Канады Оттаву заполонили пьяные еноты.

Жители района Ститсвиль на юге Оттавы обнаружили нескольких енотов с признаками алкогольного опьянения.

Об этом сообщает канадский общественный вещатель CBC News.

Отмечается, что эти ночные животные днем лежали на крылечках домов людей и имели явные трудности с движением. "Он не мог двигаться. Животное волочило лапы, качалось, ему трудно давалось стояние. Было понятно, что у животного какие-то проблемы ", - рассказала местная жительница Эмили Роджерс, которая обнаружила после работы на своем крыльце енота.

После нескольких часов наблюдения за енотом Роджерс позвонила в Службу защиты животных, представитель которой забрал енота к ветеринару. О похожих неадекватных енотах, которые расположились под столами и на заборах, в последние дни рассказывают и другие жители Ститсвиля.

По мнению Майкла Рантца, профессора биологии расположенного в Оттаве Карлтонского университета, причина странного поведения енотов может заключаться в том, что они съели слишком много опавших фруктов, которые начали бродить. "Вероятно, некоторые фрукты ферментируются под солнцем, что делает животных, употребивших их, немного нетрезвыми", - рассказал Рантц.

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По его словам, если пьяных енотов не трогать, то через некоторое время они самостоятельно придут в себя и вернутся к привычному ночному режиму. "Не надо предлагать им кофе или пытаться отрезвить, просто оставьте их в покое", - рекомендует профессор.

Как известно, в прошлом году движение по трансканадской автомагистрали в районе Оттавы остановил лось, который, несмотря на высокое ограждение, выбрался из леса на дорогу. Через несколько месяцев после этого инцидента центральный развлекательный район канадской столицы был закрыт для посетителей из-за появления там дикого медведя.

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Канада, Животные, Оттава, Еноты.
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