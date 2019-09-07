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В Алжире люди вышли на улицы, требуя назначить выборы нового президента

В Алжире люди вышли на улицы, требуя назначить выборы нового президента
06:38 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира:В Алжире стартовали протесты, митингующие требуют назначить выборы нового президента.

В Алжире возобновились акции протеста с политическими требованиями, среди которых отстранение от власти представителей действующего временного правительства и выборы нового президента.

Об этом со ссылкой на местное СМИ сообщает Укринформ.

"Сотни протестующих прошли в пятницу, 6 сентября, по главным улицам столицы Алжира, чтобы повторить политические требования, среди которых отстранение от власти представителей действующего временного правительства", - говорится в сообщении.

Новые протесты происходят через несколько дней после того, как глава военных генерал-лейтенант Ахмед Гайх Салах призвал временное правительство организовать проведение президентских выборов в декабре.

В Алжире не нашлось кандидатов в президенты: выборы под угрозой

Некоторые лидеры и представители партийных организаций назвали проведение выборов как можно скорее неизбежным, поскольку трехмесячный срок временного президента Абделкадера Бенсала закончился в начале июля.

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Выборы, Протесты, Президент, Алжир, Митинги.
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