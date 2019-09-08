Африканский союз восстановил членство Судана в деятельности организации

Новости мира:Африканский союз отменил решение о приостановке членства Судана.

На фоне установления в Судане нового правительства континентальный союз государств решил вернуть страну к участию в деятельности Африканского союза.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

"Совет по вопросам мира и безопасности Африканского союза в пятницу принял решение отменить приостановление участия Судана в деятельности объединения", - говорится в сообщении.

В решении отмечается, что страна Восточной Африки возобновила гражданское правление, поэтому запрет был отменен.

Комиссия АС также взяла на себя поддержку усилий по восстановлению Судана и привлечение международной помощи.

Отмена запрета произошло спустя сутки после того, как новый председатель правительства Судана Абдуллах Хамдок представил новый кабинет, который будет управлять страной в течение трехлетнего переходного периода, согласованного в августе военным советом и гражданской оппозицией.

Напоминаем, Африканский союз приостановил членство Судана в организации из-за жестокого подавления протестов нынешним руководством страны.