Африканский союз восстановил членство Судана в деятельности организации

На фоне установления в Судане нового правительства континентальный союз государств решил вернуть страну к участию в деятельности Африканского союза.
Об этом сообщает агентство Anadolu.
"Совет по вопросам мира и безопасности Африканского союза в пятницу принял решение отменить приостановление участия Судана в деятельности объединения", - говорится в сообщении.
В решении отмечается, что страна Восточной Африки возобновила гражданское правление, поэтому запрет был отменен.
Комиссия АС также взяла на себя поддержку усилий по восстановлению Судана и привлечение международной помощи.
Отмена запрета произошло спустя сутки после того, как новый председатель правительства Судана Абдуллах Хамдок представил новый кабинет, который будет управлять страной в течение трехлетнего переходного периода, согласованного в августе военным советом и гражданской оппозицией.
Напоминаем, Африканский союз приостановил членство Судана в организации из-за жестокого подавления протестов нынешним руководством страны.