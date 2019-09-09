Из-за наводнения в Марокко перевернулся автобус: много погибших

В Марокко в результате наводнения перевернулся автобус с людьми, 17 человек погибли.
Об этом сообщает Al-Awsat.
"По меньшей мере 17 человек погибли в Марокко в ДТП, во время которого в результате наводнения перевернулся автобус с пассажирами на юго-востоке королевства", - говорится в сообщении.
Авария произошла в воскресенье вблизи города Еррахидия, заявили в местной власти.
Как отмечается, еще 29 пассажиров, которые получили различные травмы, в "стабильном" состоянии, они были перевезены в больницу в Еррахидии.
Спасатели продолжали поиски второй день подряд, поскольку сначала были обнаружены тела шести погибших пассажиров. Сегодня нашли остальных погибших.