Из-за наводнения в Марокко перевернулся автобус: много погибших

Новости мира:Из-за наводнения в Марокко перевернулся автобус, 17 погибших.

В Марокко в результате наводнения перевернулся автобус с людьми, 17 человек погибли.

Об этом сообщает Al-Awsat.

"По меньшей мере 17 человек погибли в Марокко в ДТП, во время которого в результате наводнения перевернулся автобус с пассажирами на юго-востоке королевства", - говорится в сообщении.

Авария произошла в воскресенье вблизи города Еррахидия, заявили в местной власти.

Как отмечается, еще 29 пассажиров, которые получили различные травмы, в "стабильном" состоянии, они были перевезены в больницу в Еррахидии.

Спасатели продолжали поиски второй день подряд, поскольку сначала были обнаружены тела шести погибших пассажиров. Сегодня нашли остальных погибших.