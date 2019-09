На Мексику обрушился шторм "Фернанд": есть погибший

Тропический шторм "Фернанд", обрушившийся на северо-восток Мексики 4 сентября, принес сильные ливни. От вызванных ливнями паводков погиб человек.

Сильные ливни вызвали паводки в нескольких муниципалитетах штатов Нуэво-Леон и Тамаулипас. В муниципалитете Гарсия штата Нуэво-Леон мужчина погиб, попав в бурный поток воды.

Позже его тело было найдено на берегу реки Пескерия.

WATCH: Heavy winds and rainfall on South Padre Island, Texas, as Tropical Storm #Fernand makes landfall in Northeast Mexico. pic.twitter.com/8xLVSmmzh9

