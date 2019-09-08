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На Мексику обрушился шторм "Фернанд": есть погибший

На Мексику обрушился шторм "Фернанд": есть погибший
22:48 Сегодня Телеграф earth-chronicles

Новости мира:Шторм "Фернанд" бушует в Мексике. Есть первая жертва.

Тропический шторм "Фернанд", обрушившийся на северо-восток Мексики 4 сентября, принес сильные ливни. От вызванных ливнями паводков погиб человек.

Сильные ливни вызвали паводки в нескольких муниципалитетах штатов Нуэво-Леон и Тамаулипас. В муниципалитете Гарсия штата Нуэво-Леон мужчина погиб, попав в бурный поток воды.

Позже его тело было найдено на берегу реки Пескерия.

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Координатор сил гражданской обороны страны Давид Леон сообщил, что в штате Нуэво-Леон выпало до 600 мм осадков. За несколько часов объем осадков оказался выше, чем за полгода.

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Шторм, Мексика, Стихийное бедствие.
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