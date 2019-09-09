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Обмен удерживаемыми: В ООН призывают Украину и РФ "не потерять момент"

Обмен удерживаемыми: В ООН призывают Украину и РФ "не потерять момент"
21:56 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Генсек ООН хочет убедить Киев и Москву "использовать момент".

После обмена пленными между Украиной и РФ генеральный секретарь ООН планирует использовать свое влияние, чтобы убедить стороны воспользоваться моментом положительной динамики для урегулирования конфликта.

Об этом заявил на ежедневном брифинге пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь ООН будет подталкивать стороны к использованию, в лучшем возможном понимании этого слова, момента, который мы видели (обмен пленными - ред.)", - рассказал Дюжаррик.

Он напомнил, что для прогресса в процессе урегулирования существует ряд инструментов, включительно с Нормандским форматом, Трехсторонней контактной группой в Минске, ОБСЕ.

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"Все эти инструменты должны быть использованы, чтобы подтолкнуть (процесс - ред.) в правильном направлении и не дать моменту обмена пленными, который мы видели, быть утраченным", - добавил представитель генсека ООН.

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Украина, Россия, ООН, Донбасс, Стефан Дюжаррик, Обмен пленными.
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