Кулеба об обмене удерживаемыми: Важно понимать - Россия не изменилась

Новости Украины:Кулеба подчеркивает, что впечатления от обмена не должны побуждать ЕС ослабить санкции против РФ.

Насколько бы эмоциональными и выдающимися не были события, связанные с обменом заключенными между Украиной и Россией, их эмоциональная составляющая не должна привести к ошибочным выводам и к ослаблению санкций ЕС против России.

Об этом в понедельник в Брюсселе во время выступления на круглом столе под эгидой Фонда Маршалла сказал вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, сообщает корреспондент Укринформа.

"Хочу сказать несколько слов о санкциях. Какие бы эмоциональные впечатления не создавал обмен, это не должно быть основанием для европейских стран для ослабления санкций. Важно понимать - Россия не изменилась, она по-прежнему является очень сложным партнером. Мы только пытаемся начать процесс укрепления доверия и делаем это практически с ноля. Это медленный процесс, здесь не может быть быстрых решений, и относиться к последним событиям следует с очень осторожным оптимизмом", - подчеркнул украинский чиновник.

Он подчеркнул, что Украина будет продолжать работать с целью достижения мира, для того, чтобы Россия уважала суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Это очень сложная задача. Поэтому мы рассчитываем на поддержку со стороны Европейского Союза ... Мы понимаем, что Европа сама проходит через очень тяжелые процессы, и у неё появится соблазн уделять меньше внимания Украине. Но правда в том, что с экономической, политической, человеческой и стратегической точек зрения Украина очень важна для Евросоюза. В такой же степени Евросоюз очень важен для Украины", - подчеркнул Кулеба.

Как сообщалось ранее, в субботу, 7 сентября, между Украиной и Россией состоялся обмен в формате 35 на 35. В Украину вернулись 11 незаконно осужденных в России сограждан и 24 моряка, которых Россия захватила в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.