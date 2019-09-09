Новости Украины:Вице-премьер подчеркнул, что споров с оппозицией в вопросе евроинтеграции быть не может.

Европейская интеграция, закрепленная среди стратегических целей в Конституции Украины, стоит выше любых политических споров между украинскими политиками.

Такое убеждение в понедельник в Брюсселе во время выступления на круглом столе под эгидой Фонда Маршалла выразил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

"Европейская интеграция стоит выше политики. Мы в Украине можем иметь жесткие публичные дебаты с оппозицией, обвинять друг друга относительно темпа или содержания реформ, но мы едины в том, что касается европейской интеграции. В этом вопросе с оппозицией мы не можем иметь споров", - отметил Кулеба.

Он отметил, что Украина готовит масштабный документ относительно совершенствования отношений с Европейским Союзом и должна вскоре представить его широкой общественности. По словам чиновника, единственная причина, почему это не сделано до сих пор, - желание команды представить широкой публике качественный продукт.

"Пока рано делать заключения (относительно работы новой команды). У нас есть намерение ускорить реформы. Есть полное желание отремонтировать страну. Мы будем очень открытыми в наших беседах с Европейским Союзом, и ожидаем такой же открытости от европейских партнеров. Если мы примем тот простой факт, что мы являемся частью одного целого, мы сможем решить и преодолеть любые проблемы ", - убежден Кулеба.