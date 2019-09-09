Какие реформы могут коснуться органов прокуратуры: ответ Рябошапки

Новости Украины:Комитет Рады обсудил вопросы передачи дел военной прокуратуры при рассмотрении законопроекта о реформе.

Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности продолжит рассматривать проект закона о реформе органов прокуратуры (№1032) во вторник, 10 сентября, в 8.30.

Такое решение комитет принял на заседании в понедельник, озвучил его глава комитета Денис Монастырский (фракция "Слуга народа").

В ходе заседания были высказаны некоторые правки и замечания, которые будут проанализированы и учтены на следующем заседании.

После заседания комитета генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уточнил в комментарии журналистам, что одна из правок будет касаться студентов Национальной академии прокуратуры, так как реформирование коснется этого вуза.

"Также есть нюанс, который я озвучил, - это порядок передачи производств военной прокуратуры, то есть, кто будет дальше осуществлять расследование, кто будет осуществлять процессуальное руководство и представительство в судах", - сказал генпрокурор.

Что касается увольнения военных прокуроров и дополнительного финансирования при реформировании военной прокуратуры, то, по словам Рябошапки, эти данные подавались в соответствующие министерства.

При этом он уточнил, что реформа не распространяется на Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). "Этот блок мы пока не трогаем. Что касается остальных, то нужна переаттестация, будет система оценивания на нескольких уровнях, работать несколько кадровых комиссий с участием общественности", - рассказал генпрокурор.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский предлагает создать Офис генерального прокурора вместо Генеральной прокуратуры Украины, ликвидировать Военную прокуратуру и должность главного военного прокурора. Это предусмотрено внесенным главой государства законопроектом №1032 о внесении изменений в ряд законов Украины о первоочередных мерах по реформе органов прокуратуры.

Кроме того, в закон Украины о прокуратуре вносятся изменения, что систему прокуратуры Украины составляют Офис генпрокурора, областные и окружные прокуратуры (ранее это были Генпрокуратура Украины, региональные, местные и военные прокуратуры, которые теперь исключены, и САП).

Вместо пункта о военных прокуратурах указано, что в случае необходимости решением генпрокурора могут формироваться специализированные прокуратуры на правах структурного подразделения Офиса генерального прокурора, на правах подразделения областных прокуратур, на правах подразделения окружных прокуратур.

Из закона о прокуратуре исключается пункт, что "в Генеральной прокуратуре Украины образуется (на правах самостоятельного структурного подразделения) Главная военная прокуратура, которую возглавляет заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор. На него приказом генерального прокурора может также полагаться выполнения других служебных обязанностей".

В списке прокуроров органа прокуратуры исключена должность заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора.

Кроме того, в предлагаемом законопроекте указано, что президент издает указ об увольнении генпрокурора от должности на основании и в пределах представления соответствующего органа, осуществляющего дисциплинарное производство в отношении прокуроров (сейчас Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров – ред.), или Высшего совета правосудия.

На должность генерального прокурора может быть назначен гражданин Украины, который имеет высшее юридическое образование и стаж работы в области права не менее пяти лет.