Рябошапка: Мы предлагаем повысить оклады для прокуроров

Новости Украины:Руслан Рябошапка предлагает поднять зарплаты прокуроров к судейским.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка планирует поднять зарплаты районных прокуроров кдо зарплат районных судей.

Об этом он сказал во время своего выступления на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам правового обеспечения правоохранительной деятельности.

"Мы предлагаем повысить оклады для прокуроров. Мы хотели бы, чтобы оклады для прокуроров районных приближались к заработным платам районных судей", - сказал он.

По словам Рябошапки, районные прокуроры на сегодняшний день получают в среднем 15-16 тысяч гривень. По мнению генпрокурора, для человека с высшим юридическим образованием, со специальной подготовкой и рисками для жизни - это неадекватный размер заработной платы.

Рябошапка планирует повысить зарплаты прокуроров с 12 до 15 прожиточных минимумов, а также урегулировать размер премий.

Он также пообещал повысить зарплату прокурорам, находящимся в конфликтных зонах.

Генпрокурор добавил, что постарается поднять зарплаты прокурорам посредством принятия правительственного постановления.