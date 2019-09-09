ПАСЕ настаивает: Цемах должен участвовать в расследовании дела MH17

Новости Украины:В ПАСЕ заявили, что Цемах должен сотрудничать со следователями MH17.

Председатель Комитета по правовым вопросам Парламентской ассамблеи Совета Европы Сунна Аверсдоттир настаивает, что переданный Украиной Москве Владимир Цемах, "подозреваемое лицо" в деле катастрофы самолета рейса MH17, должен оставаться доступным для нидерландских органов, расследующих это дело.

Соответствующее заявление есть в распоряжении "Европейской правды".

Аверсдоттир приветствует обмен пленными между Украиной и РФ, но подчеркивает: "Тот факт, что Украина позволила господину Цемаху поехать в Россию не значит, что ему больше не нужно сотрудничать в расследовании этого ужасного события. Россия является государством-членом Совета Европы и как такова юридически обязана бороться с безнаказанностью".

"Я хотела бы добавить, что в начале октября комитет, который я возглавляю, назначит докладчика, который должен оценить прогресс, достигнутый в расследовании этой трагедии, и привлечении к ответственности виновных", - добавила она.

Ранее глава МИД Нидерландов Стефан Блок в письме к парламенту заявил, что Нидерланды смогли допросить бывшего боевика группировки "ДНР" Владимира Цемаха по делу МН17 и просили Украину не выдавать его России.