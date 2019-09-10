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ООН доставила полторы тонны гуманитарной помощи на Багамы

ООН доставила полторы тонны гуманитарной помощи на Багамы
04:38 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости мира:Это первая поставка гуманитарной помощи ЮНИСЕФ на острова после стихийного бедствия.

Самолет с грузом ЮНИСЕФ с 1,5 тоннами гуманитарной помощи прибыл на Багамы для преодоления последствий урагана “Дориан”.Об этом сообщает Организация Объединенных Наций в Twitter.

“Самолет с грузом в почти 1,5 тонны спасательных ресурсов ЮНИСЕФ для помощи свыше 9500 семьям получить безопасный доступ к воде после последствий урагана Дориан”, - говорится в сообщении.

Груз был собран Международным комитетом Красного Креста и Красного Полумесяца и содержит 400 тысяч таблеток для очистки воды, несколько баков воды по 5000 литров каждый для по меньшей мере 2000 человек и 1000 канистр.

Сейчас уже стартовала раздача помощи среди пострадавших на местах.

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“Около 18 тысяч детей в районах Абако и Гранд Багама страдают из-за последствий урагана "Дориан", среди них немало нуждаются в немедленной гуманитарной поддержки”, - добавляют в ООН.

Сотрудники ЮНИСЕФ, которые смогли добраться до района Абако, который пострадал больше всего, рассказали о масштабных разрушениях и опустошениях местности. Они сообщили, что в местности вокруг залива Марш, “школы и госпитали сравнены с землей, дома и дороги разрушены, машины и катера висят на деревьях”.

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ООН, Гуманитарная помощь, Багамы, ЮНИСЕФ, Гуманитарная помощь на Багамы.
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