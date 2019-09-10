Изменения климата планеты: в Австралии бушуют пожары

Новости мира:По прогнозам метеорологов, погода улучшится в середине недели.

На востоке Австралии бушуют беспрецедентные для сентября природные пожары, которые связывают с изменением климата.

Пожары вызваны жарой и сухой погодой с порывами ветра до 90 км/ч, передает Stormnews со ссылкой на ABC.

67 пожаров были зафиксированы в Квинсленде, 64 - в Новом Южном Уэльсе. В районе Армидейла площадь возгорания превышает 63 тыс. га. Огонь угрожает многим населенным пунктам, из которых эвакуированы сотни жителей.

По прогнозам метеорологов, погодные условия улучшатся в середине недели. При этом пожароопасность снизится с чрезвычайной до высокой.

Напомним, в лесах Амазонии (Бразилия) зафиксировали рекордное количество природных пожаров - около 73 тысяч очагов возгорания.