Мадуро остается в Венесуэле во время работы Генассамблеи ООН

Новости мира:Власти Венесуэлы будут представлять страну в Генассамблее ООН, однако без присутствия президента Николаса Мадуро.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пропустит Генеральную Ассамблею ООН в этом году в Нью-Йорке.

Об этом сообщает PressTV.

"В этом году я останусь со всеми вами, работающими в Венесуэле, безопасно и спокойно", - обратился он к венесуэльцам.

По словам Мадуро, исполнительный вице-президент Делси Родригес и министр иностранных дел Хорхе Арреаза будут присутствовать на этом ГА ООН, чтобы осудить экономическое давление Вашингтона на Венесуэлу. Они представят Генсекретарю ООН Антониу Гутерришу петицию, подписанную 12 миллионами венесуэльцев.

Напомним, США открывают подразделение по делам Венесуэлы при американском посольстве в Колумбии.

США активно противодействуют руководству Венесуэлы во главе с ее президентом Николасом Мадуро, вводя против властей страны многочисленные санкции. В то же время, США выражают поддержку Хуану Гуайдо.

Власти Кубы предупредили граждан о неизбежности серьезного топливного кризиса, вызванного санкциями США против Венесуэлы.