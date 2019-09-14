Генсек ООН прибыл на Багамы после урагана "Дориан"

Новости мира:Антониу Гутерреш посетил Багамские острова после урагана "Дориан".

В пятницу, 13 сентября, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл на Багамские острова, чтобы увидеть разрушительные последствия урагана «Дориан» и продемонстрировать солидарность ООН.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице генсека ООН в Twitter.

“Я прибыл на Багамы, чтобы продемонстрировать солидарность с народом Багамских островов после разрушений урагана «Дориан» и для обсуждения способов дальнейшей поддержки со стороны ООН», - написал он.

Генсек добавил: «ООН бок о бок с вами», обращаясь к жителям разрушенных Багам.

Напоминаем, в начале этой недели самолет с грузом ЮНИСЕФ, который содержит 1,5 тонны гуманитарной помощи, прибыл на Багамы для преодоления последствий урагана “Дориан”.

Сотрудники ЮНИСЕФ, которые смогли добраться до района Абако, который пострадал больше всего, рассказали о масштабных разрушениях и опустошении местности. Они сообщили, что в местности вокруг залива Марш, “школы и госпитали сравнены с землей, дома и дороги разрушены, машины и катера висят на деревьях”.

Ранее количество погибших на Багамских островах в результате разрушительного урагана "Дориан" выросло до 43 человек.