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В Тунисе проходит первый тур президентских выборов

В Тунисе проходит первый тур президентских выборов
14:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира:Тунисцы выбирают президента среди более 20 кандидатов.

В Тунисе проходит первый тур досрочных президентских выборов. В избирательном бюллетене - более 20 фамилий кандидатов.

Об этом сообщает DW.

"Во время голосования в воскресенье, 15 сентября, граждане Туниса смогут выбрать из более чем 20 кандидатами в президенты", - говорится в сообщении.

Как отмечается, за президентское кресло соревнуются как бывшие, так и действующие чиновники. Среди них есть и исламские кандидаты, а также сторонники бывшего президента Зина аль-Абидин Бен Али, который авторитарно правил до революции 2011 года, после чего покинул страну.

В частности, на высший пост претендуют исполняющий обязанности спикера парламента Абдельфаттах Муру, которого выдвинула умеренно исламистская партия "Ан-Нахда", руководитель правительства Юсеф Шахед и министр обороны Абдель Карим аз-Збиди.

Среди фаворитов избирательной гонки - и тунисский медиамагнат Набиль Каруи, который находится за решеткой из-за подозрений в отмывании средств.

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По прогнозам, ни один кандидат в первом туре не получит необходимого для победы абсолютного большинства.

Дата второго тура пока не определена. Избирательная комиссия должна объявить предварительные результаты первого тура до 17 сентября.

В общем, первый тур голосования на выборах президента Туниса планировалось провести 17 ноября. Однако после смерти 25 июля экс-президента Бижи Каида эс-Себси было принято решение об организации досрочного голосования.

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Выборы, Тунис, Бижи Каид эс-Себси, Зин аль-Абидин Бен Али.
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