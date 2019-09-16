В Алжире назвали новую дату президентских выборов

Новости мира:Президентские выборы в Алжире пройдут 12 декабря.

Исполняющий обязанности президента Алжира Абделькадер Бенсалем в воскресенье сообщил, что президентские выборы в стране состоятся 12 декабря.

Соответствующее объявление Бенсалем сделал на государственном телевидении в обращении к нации, передает "Радио Свобода".

"Это стало следствием настаивания на скорейшем проведении голосования начальника генерального штаба алжирской армии Ахмеда Гаеда Салаха. Президентские выборы в Алжире должны были состояться 4 июля, но были отменены из-за якобы отказа в регистрации двух кандидатов", - говорится в сообщении.

Напоминаем, с конца февраля в Алжире практически каждую неделю продолжаются акции протеста с требованием коренного изменения власти. Как известно, 82-летний президент Алжира Абделазиз Бутефлика покинул свой пост после этих народных протестов. Он возглавлял Алжир неизменно с 1999 года.

Президентские выборы в стране были запланированы на 4 июля, однако так и не состоялись. Сейчас обязанности главы государства исполняет Абделькадер Бенсала.