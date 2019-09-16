Дело Магнитского: В Канаде арестован разведчик за хищение информации

Новости мира:Офицер Королевской канадской конной полиции арестован за кражу информации по делу Магнитского.

В Канаде арестован генеральный директор Национального координационного центра разведывательной службы Королевской канадской конной полиции (RCMP).

Как сообщает DW со ссылкой на канадские СМИ, он занимался проверкой участия Канады в схеме по отмыванию денег, вскрытой российским юристом Сергеем Магнитским.

"Офицер Королевской канадской конной полиции (RCMP) Кэмерон Ортис, арестованный 12 сентября в Оттаве по подозрению в хищении секретных документов, курировал расследование, связанное с одним из крупных случаев отмывания денег по схеме, вскрытой аудитором инвестфонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским", - говорится в сообщении.

Представитель прокуратуры заявил журналистам, что Ортис "получил, сохранил, обработал конфиденциальную информацию с намерением передать ее людям, которым он не должен ее передавать".

По данным СМИ, в RCMP опасаются, что Ортис похитил "большой объем информации, которая может помешать проведению бессчетного количества расследований".

Против Ортиса выдвинуто в общей сложности пять обвинений в связи с нарушением уголовного кодекса Канады и закона о государственной тайне.

В августе 2019 года Ортис курировал проверку возможного отмывания через Канаду 14 миллионов долларов, предположительно проходивших по организованной российскими чиновниками схеме хищения бюджетных средств, о которой впервые сообщил юрист Сергей Магнитский.

Связь канадского офицера с этим делом всплыла после того, как Уильям Браудер, британский финансист и основатель фонда Hermitage Capital, в 2016 году подал в суд на RCMP.

Ожидается, что Ортис предстанет перед судом 20 сентября.

Как известно, Сергей Магнитский, уличивший ряд чиновников РФ в хищении у государства более 230 млн долларов, был арестован в 2008 году по обвинению в уклонении от уплаты налогов. В ноябре 2009 года он скончался в больнице следственного изолятора "Матросская тишина" в Москве.

Основатель и гендиректор фонда Hermitage Capital Уильям Браудер и глава британской компании Firestone Duncan Джемисон Файерстоун заявляли, что Магнитского арестовали после того, как он раскрыл коррупционные схемы, к которым причастны некоторые чиновники и сотрудники МВД.

США, Великобритания, Канада, Литва, Эстония и другие страны приняли так называемый Акт Магнитского, предусматривающий, в частности, введение санкций против лиц, причастных к нарушениям прав человека и коррупции в РФ.