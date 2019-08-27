Европейский суд огласил приговор по делу Магнитского

Российские власти должны выплатить супруге и матери Магнитского 34 тыс.евро компенсации.

Европейский суд по правам человека признал нарушенными ряд статей Конвенции по правам человека по делу "Магнитский и другие против России".

"Суд единогласно постановил, что имело место нарушение статьи 3 Конвенции по правам человека (запрещение пыток) в связи с условиями содержания под стражей господина Магнитского и отсутствием эффективного расследования обстоятельств его смерти", - говорится в опубликованном во вторник решении суда.

Согласно решению суда, российские власти должны выплатить супруге и матери бывшего сотрудника инвестфонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося в СИЗО в 2009 году, 34 тысячи евро после вступления решения в силу, то есть по истечении трёх месяцев.

Вместе с тем ЕСПЧ "объявил жалобу в соответствии с пунктом 1 статьи 5 Конвенции, а также жалобы, поданные третьим заявителем в соответствии со статьей 3 Конвенции относительно условий содержания Магнитского под стражей и в соответствии с пунктом 3 статьи 5 Конвенции относительно ее продолжительности, неприемлемыми".

Как ранее сообщал ЕСПЧ, первая жалоба по делу "Магнитский и другие против России" была подана самим Магнитским. После смерти аудитора в 2009 году его жена Наталья, которая в настоящее время живет в Лондоне, продолжила разбирательство. Еще одно заявление подала мать Магнитского.

Как считают заявители, в отношении Магнитского были нарушены право на жизнь, право на запрет на бесчеловечное обращение, право на свободу и безопасность, право на справедливое судебное разбирательство, а также на нарушение презумпции невиновности.

Так, заявители жалуются на то, что российские власти не оказали медицинскую помощь Магнитскому и ответственны за его смерть. Кроме того, они настаивают, что расследование его смерти не соответствовало требованиям Конвенции по защите прав человека. В частности, условия содержания Магнитского в следственном изоляторе со 2 декабря 2008 года по 28 апреля 2009 года были ужасающими. Мать аудитора утверждает, что Магнитский подвергался жестокому обращению со стороны сотрудников СИЗО в день его смерти, и эффективного расследования по этому поводу не проводилось.

Кроме того, заявители считают, что у правоохранительных органов не было обоснованных подозрений в совершении Магнитским уголовного преступления и что продолжительность его содержания под стражей нарушила требование разумного срока.

Сотрудник Hermitage Capital Магнитский, арестованный по обвинению в уклонении от уплаты налогов, скончался в столичном СИЗО 16 ноября 2009 года. 11 июля 2013 года Тверской суд Москвы заочно вынес ему приговор по делу о неуплате налогов на сумму более 522 млн рублей путем фальсификации налоговых деклараций и незаконного использования льгот, предназначенных для инвалидов.

В июле 2011 года Следственный комитет России предъявил обвинение по статье "халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека" заместителю начальника СИЗО "Бутырка" Дмитрию Кратову.

Однако 28 декабря 2012 года Тверской суд Москвы оправдал Кратова.

Обвинение также предъявлялось врачу-лаборанту СИЗО "Бутырка" Ларисе Литвиновой (причинении смерти по неосторожности), однако в апреле 2012 года фонд Hermitage Capital сообщил о прекращении уголовного преследования Литвиновой за давностью лет.

В марте 2013 года СКР прекратил уголовное дело по факту гибели Магнитского за отсутствием события преступления. Согласно заявлению пресс-службы ведомства, при нахождении Магнитского в следственных изоляторах в его отношении "не оказывалось какого-либо давления, не применялось физическое насилие либо пытки".