Спецслужбы Канады обнаружили иностранное вмешательство в выборы

Новости мира:Разведывательные службы отслеживают угрозы от иностранных государств, которые пытаются вмешаться в выборы.

Спецслужбы Канады фиксируют попытки других государств повлиять на результаты выборов в парламент страны.

Об этом со ссылкой на собственные источники в разведывательных и правительственных кругах сообщает CBC News.

"Разведывательные службы внимательно отслеживают угрозу, которую представляют агенты правительств Индии и Китая, работающие с диаспорами в Канаде с целью влияния на будущие федеральные выборы", - говорится в сообщении.

По словам собеседников CBC News, разведка также следит за подобными усилиями Пакистана, Саудовской Аравии, Ирана и Венесуэлы. "Эти страны используют разведчиков, выдающих себя за дипломатов - преимущественно в провинциях Онтарио и Британская Колумбия", - отмечает издание.

Одним из распространенных способов влияния на выборы является посещение разведчиками встреч, на которых партии выдвигают своих кандидатов. Там иностранные агенты пытаются способствовать баллотированию определенных лиц.

"Китайские разведчики также поощряют членов канадско-китайской общины к волонтерству и вступлению в партии ради помощи в избрании депутатов, которые поддерживают власть КНР", - информирует источник.

Отмечается, что китайцы поощряли членов диаспоры писать в СМИ письма в поддержку официального Пекина, а также учреждать студенческие ассоциации, которые, в частности, выступают против демократических протестов в Гонконге.

Чтобы противодействовать таким операциям и помочь политикам разобраться в стратегиях влияния, сотрудники канадских спецслужб раз в две недели проводят тематические брифинги для партийного руководства.