Скачать
Четверг, 19.09.2019
Оккупанты активно роют траншеи возле Петровского
Оккупанты активно роют траншеи возле Петровского
Сенцов: Я никогда не признаю Крым частью России
Сенцов: Я никогда не признаю Крым частью России
Ман Сити легко разгромил Шахтер в матче Лиги чемпионов (Фото)
Ман Сити легко разгромил Шахтер в матче Лиги чемпионов (Фото)
Mate 30: Huawei "обломала" европейцев за день до презентации
Mate 30: Huawei "обломала" европейцев за день до презентации

Премьера Канады заставили извиняться за фотографию 18-летней давности

Премьера Канады заставили извиняться за фотографию 18-летней давности
05:36 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Премьер Канады извинился за фотографию с черным гримом на лице после обвинений в расизме.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения за то, что в 2001 году на одной из вечеринок нанес черный грим на лицо и надел белый тюрбан. Соответствующее заявление, которое транслировали все национальные телеканалы страны, он сделал на борту своего самолета в аэропорту Галифакса (провинция Новая Шотландия), передает УНН.

"В 2001 году на одной из вечеринок я был одет в костюм Аладдина, на лице у меня был макияж. Я глубоко сожалею об этом, я должен был тогда хорошо подумать, — сказал он. — Я прошу у канадцев за это прощения". Трюдо добавил, что 18 лет назад не думал, что такой костюм можно будет связать с расизмом. "Теперь я понимаю, что это не так", — сказал он.

Глава правительства также подчеркнул, что "всю жизнь боролся с расизмом и был сторонником толерантности".

В среду журнал Time в своем Twitter опубликовал черно-белую фотографию 2001 года, на которой Трюдо стоит в окружении четырех женщин. На его голове белый тюрбан, а на лицо наложен черный грим.

Виноват Иран?: Саудовская Аравия показала обломки ракет, атаковавших нефтяные заводы

Снимок был сделан на закрытой вечеринке под названием "Арабская ночь" в канадской частной школе, где на тот момент преподавал Трюдо.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Расизм, Канада, Джастин Трюдо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер 0:3 Манчестер Сити: события матча
02 Захват моста в Киеве с угрозой подрыва: все подробности (Фото, Видео)
03 Чего добивался "подрывник" моста Метро в Киеве: есть ответ
04 Гороскоп на завтра, 19 сентября 2019: все знаки Зодиака
05 Зеленский и Пенс обсудили украинско-американское сотрудничество: подробности разговора
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Метро Киева возобновило работу
Метро Киева возобновило работу
Захват моста в Киеве с угрозой подрыва: все подробности (Фото, Видео)
Захват моста в Киеве с угрозой подрыва: все подробности
Пощадит ли осень Украину: прогноз погоды на завтра, 19 сентября
Пощадит ли осень Украину: прогноз погоды на завтра
Рецепт дня: слоеные пирожки-трубочки из лаваша
Рецепт дня: слоеные пирожки-трубочки из лаваша
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь