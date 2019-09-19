Виноват Иран?: Саудовская Аравия показала обломки ракет, атаковавших нефтяные заводы

Новости мира:Саудовская Аравия предъявила доказательства причастности Ирана к атакам на НПЗ.

Министерство обороны Саудовской Аравии продемонстрировало обломки дронов и ракет в качестве доказательств, что атаки на объекты нефтяной отрасли совершил Иран.

Об этом сообщает ВВС.

"Министерство обороны Саудовской Аравии продемонстрировало то, что, по их мнению, является обломками беспилотников и крылатых ракет, доказывающими причастность Ирана к атакам на два нефтяных объекта в выходные", - говорится в сообщении.

На брифинге в министерстве обороны Саудовской Аравии заявили, что обломки указывают на пуск ракет с севера и их "безоговорочную" связь с Ираном.

Тем не менее, пресс-секретарь Минобороны полковник Турки аль-Малки сказал, что эксперты все еще "работают над тем, чтобы точно знать точку старта".

Как сообщалось ранее, в прошлую субботу крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии подверглись обстрелам, после которых страна вдвое сократила добычу нефти. Ответственность за ракетные удары и применение управляемых дронов взяли на себя хуситы, которых поддерживает Иран.

В то же время США и международная коалиция во главе с Эр-Риядом обвинили Иран в подготовке и организации удара, однако в Тегеране обвинения отрицают. Президент Ирана Хасан Рухани назвал атаку предупреждением от йеменцев, призывающих к завершению войны в их стране.