Скачать
Вторник, 17.09.2019
В КС подтвердили избрание новых главы и заместителя главы
В КС подтвердили избрание новых главы и заместителя главы
Поджог дома Гонтаревой: ГПУ проведет совещание
Поджог дома Гонтаревой: ГПУ проведет совещание
Боруссия Д 0:0 Барселона: онлайн-трансляция матча ЛЧ (1-й тайм)
Боруссия Д 0:0 Барселона: онлайн-трансляция матча ЛЧ (1-й тайм)
Отряд самоубийц 2: фильм остался без Джареда Лето
Отряд самоубийц 2: фильм остался без Джареда Лето

США определили места на территории Ирана, откуда производилась атака на саудовские НПЗ

США определили места на территории Ирана, откуда производилась атака на саудовские НПЗ
20:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:США выявили точные места в Иране, откуда была осуществлена атака по Саудовской Аравии.

США выявили точные места на территории Ирана, откуда по нефтяным объектам в Саудовской Аравии были выпущены более 20 беспилотников и крылатых ракет, сообщает во вторник американская телекомпания CBS со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

По словам собеседника телекомпании, места пусков расположены на юге Ирана в северной части Персидского залива.

При этом представитель администрации США отметил, что на протяжении месяцев системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии "работали" в сторону юга для защиты от ракетных атак со стороны йеменских боевиков-хуситов, поэтому они были бесполезны против ракет и беспилотников, летевших с севера. Одна ракета, утверждает CBS, пролетела через воздушное пространство Кувейта.

США работают с рядом стран, анализируя данные, касающиеся этого нападения, которые могли бы содействовать в составлении судебного иска в отношении Ирана.

Группа американских специалистов уже находится в Саудовской Аравии на объектах, подвергшихся нападению, и определила типы выпущенных беспилотников и крылатых ракет.

Собеседник телекомпании отметил, что собранные свидетельства будут использованы для составления "убедительного судебного иска", касающегося проведенной Ираном "комплексной и скоординированной атаки в отношении Саудовской Аравии".

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке беспилотников. В частности, был атакован крупнейший в мире комплекс подготовки нефти, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, причем, согласно их заявлениям, в ходе атаки они использовали 10 беспилотников. Однако США усомнились в причастности хуситов и обвинили в случившемся иранские власти.

Тегеран отвергает эти обвинения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НПЗ, Иран, Саудовская Аравия, Персидский залив.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Михайлово Чудо 2019: дата и что нельзя делать в этот день
02 Самая полезная каша: особенно поможет при артрите и гастрите
03 Viber представил новую функцию
04 Популярная модель разделась на Новом мосту в Днепре (Фото)
05 Маникюр 2019: главные осенние тенденции (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (9.09 - 15.09)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Луценко привлекли к дисциплинарной ответственности
Луценко привлекли к дисциплинарной ответственности
Кличко о местных выборах в Киеве: Я буду бороться
Кличко о местных выборах в Киеве: Я буду бороться
&quot;Тайны Киевской Софии&quot;: в столице представили детскую книгу-путеводитель
"Тайны Киевской Софии": в столице представили детскую книгу-путеводитель
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь