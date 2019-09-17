США определили места на территории Ирана, откуда производилась атака на саудовские НПЗ

Новости мира:США выявили точные места в Иране, откуда была осуществлена атака по Саудовской Аравии.

США выявили точные места на территории Ирана, откуда по нефтяным объектам в Саудовской Аравии были выпущены более 20 беспилотников и крылатых ракет, сообщает во вторник американская телекомпания CBS со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

По словам собеседника телекомпании, места пусков расположены на юге Ирана в северной части Персидского залива.

При этом представитель администрации США отметил, что на протяжении месяцев системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии "работали" в сторону юга для защиты от ракетных атак со стороны йеменских боевиков-хуситов, поэтому они были бесполезны против ракет и беспилотников, летевших с севера. Одна ракета, утверждает CBS, пролетела через воздушное пространство Кувейта.

США работают с рядом стран, анализируя данные, касающиеся этого нападения, которые могли бы содействовать в составлении судебного иска в отношении Ирана.

Группа американских специалистов уже находится в Саудовской Аравии на объектах, подвергшихся нападению, и определила типы выпущенных беспилотников и крылатых ракет.

Собеседник телекомпании отметил, что собранные свидетельства будут использованы для составления "убедительного судебного иска", касающегося проведенной Ираном "комплексной и скоординированной атаки в отношении Саудовской Аравии".

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке беспилотников. В частности, был атакован крупнейший в мире комплекс подготовки нефти, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, причем, согласно их заявлениям, в ходе атаки они использовали 10 беспилотников. Однако США усомнились в причастности хуситов и обвинили в случившемся иранские власти.

Тегеран отвергает эти обвинения.