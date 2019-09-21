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В Канаде пересмотрят правила владения оружием

В Канаде пересмотрят правила владения оружием
05:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира:В Канаде планируют запретить владение определенным оружием.

Канада намерена запретить своим гражданам владеть определенными типами полуавтоматических винтовок.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает корреспондент Укринформа.

“Слишком много людей потеряли своих близких в результате насилия с применением огнестрельного оружия. Очень часто виновником является подобное военное оружие, созданное для массового уничтожения людей, — настолько опасное, что для него нет места в Канаде. Мысли и молитвы не остановят этого. Правительство Либеральной партии запретит наступательное оружие в Канаде”, - сказал Трюдо.

Он добавил, что правительство намерено также сделать строже и другие аспекты законодательства относительно оружия.

“Вместе с провинциями и территориями мы дадим властям населенных пунктов возможность ограничивать или вообще запрещать короткоствольное оружие”, - отметил премьер-министр Канады.

При этом он пообещал учесть интересы "законопослушных охотников”.

В следующем месяце в Канаде пройдут выборы в федеральный парламент, по результатам которых будет назначен премьер-министр и сформировано правительство.

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Напоминаем, власти крупнейших городов страны, в частности Торонто, давно выступают за полный запрет короткоствольного оружия. Аргументация стандартная — по словам представителей властей, в течение последних лет в Канаде растет количество кровавых инцидентов с применением огнестрельного оружия.

К слову, в категорию “наступательного оружия” в Канаде относится и полуавтоматическая винтовка AR-15.

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Канада, Оружие, Запрет, Винтовка, AR-15.
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