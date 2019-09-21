В Алжире военные нашли крупный схрон с оружием

Новости мира:В Алжире обнаружили огромный арсенал оружия.

Алжирские военные натолкнулись на вепликий схрон с оружием вблизи границы с Мали.

Об этом заявили в министерстве обороны Алжира, сообщает Xinhua.

“Бункер содержал ручной противотанковый гранатомет РПГ-2, три снайперские винтовки Калашникова, полуавтоматическую винтовку Симонова, пять гранатометов BM13, 47 боеприпасов к минам диаметром 82 мм, одну ракету РПГ-7 и три РПГ-2”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что схрон был обнаружен алжирскими контртерористичними подразделениями, развернутыми на юге страны.

“Алжир отправил на юг и восток страны десятки тысяч военных в попытке остановить проникновение террористов и оружия из Мали и пораженной гражданской войной Ливии”, - отмечает агентство.

Xinhua добавляет, что параллельно Алжир также создал вдоль южной границы безопасные маршруты для поощрения террористов, которые воевали в регионе Сахары, к сдаче оружия в обмен на справедливый суд.