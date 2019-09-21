У берегов Ливии военные спасли полтысячи мигрантов

Новости мира:Береговая охрана Ливии спасла из моря 493 мигрантов.

Около 500 незаконных мигрантов были спасены с моря ливийскими военными в течение нескольких последних дней.

Об этом Синьхуа сообщил представитель ВМС Ливии Айоб Касем.

“Патрули береговой охраны в течение последних дней провели шесть операций и спасли 493 мигранты разных африканских национальностей”, - сказал Касем.

Он добавил, что среди спасенных были женщины и дети на шести резиновых лодках. Все спасательные операции были проведены вблизи столицы страны города Триполи.

Напоминаем, что с территории Ливии в ЕС каждый год пытаются морем незаконно попасть тысячи африканских мигрантов. Многих из них арестовывает ливийская власть и размещает в переполненных приютах.