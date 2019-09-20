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Возле берегов Кипра спасли очередную группу мигрантов

Возле берегов Кипра спасли очередную группу мигрантов
06:35 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В море возле Кипра выловили 12 мигрантов.

Вблизи Кипра из моря было спасено 12 мигрантов, которые пытались пересечь Средиземное море на пути в ЕС.

Об этом сообщает Xinhua.

"Власти Кипра заявили о 12 спасенных мигрантов (11 мужчин и одной женщине), которых подобрали с судна, обнаруженного в 56 морских милях от южного побережья островного государства", - говорится в материале.

Отмечается, что мигрантов спасло гражданское судно, которое прибыло к ним раньше спасателей.

"Мигранты были впоследствии доставлены на спасательную лодку кипрской морской полиции, которая доставила их в портовый город Ларнака", - утверждает "Синьхуа".

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По словам кипрских чиновников, после завершения формальных процедур мигрантов доставят в центр по приему беженцев в столице страны - Никосии.

"Спасенные, вероятно, являются сирийцами, которые бегут от войны в своей стране, расположенной в 300 км на юг", - заключает агентство.

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Мигранты, Кипр, ЕС, Средиземное море.
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