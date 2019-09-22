В Австралии стало возможно заночевать среди коал (Фото)

Новости мира:В зоопарке Сиднея туристы имеют возможность заночевать в окружении коал.

В сиднейском зоопарке Taronga с октября у туристов появится возможность снять номер и заночевать в окружении коал, утконосов, экзотических птиц и других австралийских животных.

Об этом сообщает Lonely Planet.

«Открывающийся 10 октября Wildlife Retreat в зоопарке Taronga предложит посетителям незабываемые впечатления от ночевки в окружении уникальной дикой природы Австралии, а также ознакомит с проектами по ее сохранению», - говорится в сообщении.

В Wildlife Retreat есть пять эко-капсул, установленных в естественном ландшафте зоопарка, а также 62 дизайнерских номера для тех, кто ищет что-то более традиционное.

Постояльцам предложат уникальные экскурсии в часы, когда зоопарк закрыт для широкой публики.

Гости также смогут насладиться изысканными блюдами в местном ресторане, который специализируется на австралийской кухне и из которого открывается невероятный вид на Сиднейскую гавань, сообщает Vogue Australia.

Проект абсолютно некоммерческий. Все вырученные средства обещают пустить исключительно на поддержание австралийской флоры и фауны.

«Чтобы зоопарк оставался актуальным, он должен постоянно развиваться. С помощью Wildlife Retreat мы будем развивать тесную связь между людьми и дикой природой Австралии. Гости уедут отсюда не только посвежевшими, но и с осознанием того, что внесли существенный вклад в сохранение дикой природы», – пояснил генеральный директор зоопарка Taronga Кэмерон Керр.