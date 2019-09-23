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На территории Алжира могут развернуться боевые действия

На территории Алжира могут развернуться боевые действия
07:23 Сегодня Телеграф

Новости мира:В Алжире опасаются вторжения мятежного ливийского генерала Хафтара.

Генерал Халифа Хафтар, который пытается свергнуть правительство Ливии, в ближайшее время может развернуть боевые действия на территории Алжира.

Как сообщает Анадолу, с таким заявлением выступил лидер алжирского движения "Бина" Абдулкадир бин Карине, баллотирующийся на пост главы государства.

"На пресс-конференции в столице Алжире Бин Карине выразил опасение в связи с развитием ситуации в соседней стране, где Ливийская национальная армия Хафтара уже многие месяцы безуспешно пытается захватить столицу Триполи. Ливия является частью зоны, жизненно важной для национальной безопасности Алжира, подчеркнул политик", - говорится в сообщении.

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По мнению Карине, действия войск Хафтара в Алжире могут стать частью плана по отвлечению внимания общественности этой страны от внутриполитической ситуации.

Отмечается, что сейчас в Алжире оппозиция требует выдворения с руководящих постов всех сторонников экс-президента Абдельазиза Бутефлики.

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Алжир, Халифа Хафтар, Абдулкадир бин Карине.
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