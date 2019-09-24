Трамп обсудил с Дудой, как остановить Nord Stream 2

Новости мира:Дональд Трамп и Анджей Дуда обсудили возможность воспрепятствовать реализации проекта газопровода "Северный поток-2",

Президенты США и Польши обсудили меры, призванные воспрепятствовать реализации проекта Nord Stream 2. Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.

"Президент США Дональд Трамп и его польский коллега Анджей Дуда обсудили возможность воспрепятствовать реализации проекта газопровода "Северный поток-2", который должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря", - говорится в сообщении

Как подчеркивается в заявлении по итогам встречи Трампа и Дуды в Нью-Йорке, оба президента согласились, что Nord Stream 2 несет угрозу энергетической безопасности Европы, и обсудили, как лучше остановить этот проект.

Кроме того, президенты подписали совместную декларацию о развитии сотрудничества в сфере обороны. Трамп отметил значительный прогресс, достигнутый по "соглашению о совместном базировании с Польшей". Американский лидер также проинформировал Дуду, что рассчитает в ближайшие недели объявить о принятии Польши в Программу безвизового въезда.