Скачать
Вторник, 24.09.2019
На Донетчине ОБСЕ за сутки зафиксировала 100 взрывов
На Донетчине ОБСЕ за сутки зафиксировала 100 взрывов
Зеленский поручил Кабмину предпринять меры для недопущения масштабных ДТП с жертвами
Зеленский поручил Кабмину предпринять меры для недопущения масштабных ДТП с жертвами
Назван лучший игрок года по версии ФИФА
Назван лучший игрок года по версии ФИФА
Во время концерта "Ляпис-98" в Черкассах произошел неприятный инцидент (Фото)
Во время концерта "Ляпис-98" в Черкассах произошел неприятный инцидент (Фото)

Макрон: встреча в нормандском формате пройдет в течение ближайших недель

Макрон: встреча в нормандском формате пройдет в течение ближайших недель
03:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В ближайшие недели может состояться на перспективу встреча в нормандском формате.

Встреча в нормандском формате может состояться в течение ближайших недель, сообщил российским журналистам "на полях" 74-й сессии Генассамблеи ООН президент Франции Эммануэль Макрон.

"В ближайшие недели", - сказал он, отвечая на вопрос, когда может состояться на перспективу встреча в нормандском формате.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что считает наиболее реальной встречу лидеров государств "нормандского формата" в середине октября.

Зеленский прибыл в США для участия в Генассамблее ООН

"Речь идет о различных датах, которые устроят всех. Президент Макрон приглашает в Париж. Я думаю, что наиболее реальной будет середина октября", - сказал он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Париж, Франция, Встреча, Октябрь, Встреча в "Нормандском формате", Эммануэль Макрон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Делегация Украины в заявлении отказалась посещать сессию ПАСЕ
02 Сенцов готов пойти на рукопожатие с Путиным ради свободы политзаключенным
03 С чем нельзя сочетать кефирный напиток: вы удивитесь
04 Мамины дочки: Ольга Сумская прогулялась по городу со своим семейством (Фото)
05 Роналду пропустит церемонию The Best FIFA Awards-2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Делегация Украины в заявлении отказалась посещать сессию ПАСЕ
Делегация Украины в заявлении отказалась посещать сессию ПАСЕ
Урожай овощей и фруктов под угрозой из-за заморозков - синоптики
Урожай овощей и фруктов под угрозой из-за заморозков
Промпроизводство Украины ускоренно снижается: статистика
Промпроизводство Украины ускоренно снижается: статистика
Рецепт дня: вкусное тыквенное печенье (Фото)
Рецепт дня: вкусное тыквенное печенье (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь