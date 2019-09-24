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Гутерреш объявил о создании Сирийского конституционного комитета

Гутерреш объявил о создании Сирийского конституционного комитета
04:06 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Сирийский конституционный комитет будет созван в ближайшие недели.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш объявил о создании Сирийского конституционного комитета, который должен способствовать завершению войны, продолжающейся с 2011 года. Об этом сообщает Press TV.

"Я твердо верю, что создание конституционного комитета, организованного сирийцами и возглавляемого сирийцами, может стать началом политического пути решения кризиса", - сказал Гутерреш.

Он заявил журналистам, что комитет, в состав которого войдут представители власти и оппозиции, будет созван в ближайшие недели. Этому будет способствовать представительство ООН в Женеве.

Ранее в понедельник министр иностранных дел Сирии Валид аль-Муаллем провел в Дамаске встречу со специальным посланником ООН в этой стране Гейром Педерсеном. Министр заявил о приверженности его правительства к политическому диалогу и подтвердил готовность продолжать сотрудничество со спецпредставителем ООН с целью политического решения внутрисирийского кризиса путем диалога.

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Как сообщалось, в прошлом году в российском Сочи было заключено соглашение о создании конституционного комитета, поддерживаемого ООН. В его состав должны войти по 50 представителей действующего режима Башара Асада и оппозиции, а также 50 независимых членов, избранных ООН.

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Сирия, ООН, Антониу Гутерреш, Cоздание Сирийского конституционного комитета.
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