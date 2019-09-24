Гончарук призвал Японию инвестировать в Чернобыльскую зону отчуждения

Новости мира:Премьер-министр Украины Алексей Гончарук встретился с главой Японско-украинского парламентского лиги дружбы Эисуке Мори.

Украина планирует инвестировать в Чернобыльскую зону отчуждения и приглашает Японию быть партнером в этом вопросе. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время встречи с делегацией Японии во главе с главой Японо-украинской парламентской лиги дружбы Эисуке Мори.

"Будем рады, если Япония будет нашим партнером в этом вопросе. Это прекрасная возможность привлечь внимание к важности вопроса безопасности атомных электростанций", - сказал Алексей Гончарук.

Глава Японско-украинского парламентского лиги дружбы Эисуке Мори отметил, что безопасность, связанная с ядерной энергетикой, должна стать одним из ключевых направлений двустороннего сотрудничества. Мори также выразил надежду, что эта встреча станет началом совместной деятельности в сфере энергетики.

Во время встречи также обсуждался вопрос возможного сотрудничества в сфере информационных технологий. По мнению господина Мори, именно вектор ИТ может стать толчком для развития Украины: "У меня сложилось впечатление, что развитие этой сферы открывает будущее вашей страны".

Алексей Гончарук добавил, что сегодня IТ-индустрия - одна из самых в Украине. "Один из приоритетов деятельности нашего правительства - развитие IТ. Мы были бы рады рассмотреть возможность поделиться с вами опытом", - сказал глава правительства.