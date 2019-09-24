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Трамп: встреча с Ким Чен Ыном может состояться уже скоро

Трамп: встреча с Ким Чен Ыном может состояться уже скоро
05:19 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:На прошлой неделе Дональд Трамп заявил, что сейчас неудачное время для прямых переговоров с Ким Чен Ыном.

Президент США не исключает, что его следующая встреча с лидером Северной Кореи состоится уже скоро, хотя окончательного решения по этому поводу еще нет. Об этом Дональд Трамп заявил в кулуарах 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Встреча может состояться в скором времени", - заявил Трамп, назвав свои отношения с Ким Чен Ыном "очень хорошими".

В то же время, отвечая на вопрос, что нужно, чтобы саммит все же состоялся, глава Белого дома заметил: "Увидим. Люди сейчас хотели бы, чтобы это произошло. А я хочу знать, что из этого получится. Мы можем узнать многое, прежде чем состоится саммит".

Напомним, президент США уже трижды встречался с северокорейским лидером.

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В июне 2018 года в Сингапуре прошел первый исторический саммит. Во второй раз они встретились в конце февраля 2019 года в Ханое, те переговоры завершились досрочно. Третья встреча состоялась 30 июня на границе КНДР и Южной Кореи. Тогда президент США впервые ступил на северокорейскую землю.

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Все по теме:

США, Северная Корея, Ким Чен Ын, Встреча, Дональд Трамп.
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