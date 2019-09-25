Канадский суд возобновил слушания по экстрадиции финдиректора Huawei

Новости мира:Ожидается, что заседание суда продлится несколько дней и завершится на следующей неделе.

В Верховном суде канадской провинции Британская Колумбия состоялось очередное заседание по делу об экстрадиции финансового директора Huawei Менг Ванжу в США. Здание суда было заполнено журналистами и заинтересованными гражданами.

Сторона защиты в очередной раз заявила, что задержание и арест Ванжу были неоправданными, а ее возможная экстрадиция в США - безосновательна. Адвокаты пытаются доказать, что сотрудники пограничной службы Канады превысили полномочия при задержании Ванжу.

Как сообщалось, Менг Ванжу по запросу США была задержана в декабре прошлого года в аэропорту Ванкувера во время пересадки на пути в Мексику. В США ее подозревают в уклонении от выполнения санкций против Ирана. С тех пор Китай задержал двух граждан Канады и изменил приговор еще одному ранее осужденному канадцу с 15 лет лишения свободы на смертную казнь. Оба государства предупредили своих граждан об угрозах "выборочных задержаний" во время взаимных путешествий.