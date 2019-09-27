МАГАТЭ обвинило Иран в нарушении "ядерного соглашения"

Новости мира:По заявлению МАГАТЭ, Иран нарушил "ядерное соглашение", заключенное в 2015 году с ведущими мировыми державами.

Иран начал обогащение урана в высокотехнологичных центрифугах, что является нарушением "ядерного соглашения", заключенного Тегераном в 2015 году с ведущими мировыми державами.

Об этом 26 сентября заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), передает Голос Америки.

В отчете МАГАТЭ говорится, что высокотехнологичные центрифуги на иранском ядерном объекте в Натанзе "накапливали или готовились для накопления обогащенного урана". В отчете также говорится, что Иран планирует использовать большее количество таких центрифуг в сравнении с ранее раскрытой информацией.

Днем ранее пресс-секретарь иранского правительства Али Рабией заявил, что Тегеран готов заверить всех участников соглашения в отсутствии планов разработки ядерного оружия и может принять изменения условий "ядерного соглашения", если США вновь вернутся к участию в договоре и снимут санкции.

Ранее сообщалось, что 18 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что поручил министру финансов Стивену Мнучину "существенно ужесточить санкции" в отношении Ирана на фоне эскалации напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном.