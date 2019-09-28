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Сотни тысяч канадцев во главе с Гретой Тунберг вышли на экодемонстрации (Фото)

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Сотни тысяч канадцев во главе с Гретой Тунберг вышли на экодемонстрации (Фото)
07:28 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Жители Канады массово вышли на улицы в рамках демонстрации "Fridays for Future".

Во многих городах Канады в пятницу прошли массовые демонстрации в поддержку более решительных действий по защите климата.

Как сообщает корреспондент, к глобальной акции "Fridays for Future" ("Пятницы ради будущего") присоединились сотни тысяч канадцев.

В Оттаве колонна демонстрантов прошла от мэрии до здания федерального парламента, растянувшись по меньшей мере на десять кварталов. Много людей использовали хоккейные клюшки как держатели для плакатов. Некоторые частные компании в столице страны объявили выходной, чтобы дать возможность своим сотрудникам присоединиться к маршу, однако наибольшее "представительство" среди демонстрантов были все имели студенты.

В Торонто к демонстрации присоединились десятки тысяч жителей, которые тоже прошли по центру города, на короткое время остановив в нем движение транспорта. Процессия закончилась возле здания парламента провинции Онтарио.

В целом демонстрации различной численности произошли практически во всех провинциальных столицах Канады: Галифаксе, Сейнт-Джоне, Шарлоттауне, Эдмотоне, Ванкувере, Уайтхорсе и Элоунайфе.

В Европе прошли массовые акции в защиту климата

Больше всего людей собралось в Монреале, где колонну демонстрантов возглавила известная климатическая активистка Грета Тунберг. По приблизительным подсчетам организаторов, для выражения своей позиции на улицы вышло около полумиллиона человек. Мэр города Валери Планте заявила, что пятничный протест был крупнейшим в истории Монреаля. К нему присоединился даже премьер-министр Канады Джастин Трюдо вместе с семьей.

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Канада, Демонстрации, Климат, Защита климата, Fridays For Future.
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