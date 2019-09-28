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В Европе прошли массовые акции в защиту климата

В Европе прошли массовые акции в защиту климата
04:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:В ряде европейских стран провели многотысячные демонстрации в защиту климата.

В ряде стран Европы в пятницу, 27 сентября, прошли демонстрации в защиту климата "Fridays for Future".

Об этом сообщает DW.

В частности, в Германии на акции вышли тысячи человек, в том числе в Гамбурге, Мюнхене, Нюрнберге и ряде других городов. При этом отмечается, что участников было существенно меньше, чем неделей раньше.

В Швеции, на родине школьницы Греты Тунберг, которая стала инициатором движения "Fridays for Future", демонстрации прошли в крупнейших городах - Стокгольме, Мальмё, Уппсале и Умео.

В Италии на массовые акции вышло более миллиона людей. Так, более 200 тысяч манифестантов собрались в Риме, причем преимущественно молодежь. В Милане в демонстрации приняли участие более 150 тысяч человек. Кроме того, акции прошли в Неаполе, Генуе, Палермо, Турине, Флоренции, Кальярьи, Больцано и Бари.

На испанском острове Майорка также состоялась демонстрация, в которой приняло участие не менее 5000 человек, преимущественно школьников и студентов. К митингующим присоединились и действующие политики, в частности Хосе Хила, мэр Пальмы, административного центра Балеарских островов.

Как сообщает ABC News, подобные акции за последние дни прошли в Индии, Португалии, Финляндии и Нидерландах. А в столице Новой Зеландии городе Веллингтон климатическая акция стала одной из крупнейших демонстраций в истории.

Напоминаем, 16-летняя Грета Тунберг уже более года организует акции протеста Fridays for Future, добиваясь более эффективной защиты климата. Ее еженедельная школьная забастовка переросла в международное экологическое движение, которое охватило сотни тысяч людей по всему миру.

16 сентября она была удостоена высшей награды правозащитной организации Amnesty International - звания "Посла совести". А 25 сентября юная шведка стала лауреатом альтернативной Нобелевской премии.

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Акция, Климат, Грета Тунберг.
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