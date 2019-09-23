Юная активистка на климатическом саммите ООН: Вы украли мои мечты и мое детство!

Новости мира:Юная экоактивистка Грета Тунберг обвинила мировых лидеров в нежелании вести борьбу с изменениями климата.

Пустые разговоры мировых лидеров и нежелание прибегать к настоящим действиям для немедленной борьбы с климатическим кризисом воруют будущее следующих поколений и ставят под угрозу всю планету.

Об этом активистка Грета Тунберг заявила на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке, обращаясь к присутствующим лидерам государств, сообщает корреспондент.

"Вы до сих пор недостаточно взрослые, чтобы называть вещи своими именами. Вы нас предаете. Но молодежь начинает понимать ваше предательство. Глаза всех последующих поколений ныне смотрят на вас. Если вы решите нас предать, я предупреждаю: мы никогда вам этого не простим ", - обратилась она к присутствующим.

Тунберг сообщила, что молодые активисты "не дадут сделать вид, что ничего не произошло". Она заявила, что сейчас чертит лидерам красную линию, и добавила, что "изменения приходят, нравится вам это или нет".

"Все это неправильно. Я вообще не должна быть на этой сцене! Я должна быть на занятиях в школе с другой стороны океана. И что? Вы обращаетесь к нам, молодым людям, за надеждой? И как вы можете? »- обратилась Тунберг к собравшимся со слезами на глазах.

Девушка рассказала, что более 30 лет наука давала абсолютно четкие данные о состоянии климата. Она спросила у присутствующих, квкое они имеют право пренебрегать этими данными и приезжать в ООН и рассказывать, что они делают достаточно, несмотря на то, что настоящие политические решения и близко не принимаются.

"Вы украли мои мечты и мое детство. Всеми вашими пустыми разговорами. И я еще среди тех, кому повезло. Люди страдают. Люди умирают. Целые экосистемы разрушаются. Мы стоим на пороге массового исчезновения, а все, о чем вы способны говорить - это деньги! И рассказывать сказки о вечном экономическом росте! И как же вы можете? "- повышая голос, спросила она у зала.

Активистка объяснила, что даже популярная идея о сокращении выбросов углерода вдвое за десять лет только дает 50-процентный шанс, чтобы не выйти за пределы повышение температуры на 1,5 градуса по Цельсию и "запуска необратимых цепных реакций, которые будут выходить за пределы человеческого контроля" . По ее мнению, "50-процентный риск" не является достаточным и приемлемым основанием для спокойствия.

"Вы говорите, что слышите нас и понимаете актуальность проблемы. Но какой бы печальной и злой я не была, я не хочу в это верить. Если бы вы действительно понимали ситуацию и все равно не прибегали к действиям, то вы были бы полным злом. И я не хочу в это верить ", - заявила Тунберг.

Активистка напомнила, что для 67-процентного шанса оставить глобальное потепление в пределах 1,5 градуса по Цельсию в этом столетии мир должен сократить 420 гигатонн углеродных выбросов, которые были избыточными еще по состоянию на 1 января 2018 года. Сегодня цифра избытка несколько снизилась - до почти 350 гигатонн.

"Да как вы можете притворяться, что все это можно решить, продолжая свои обычные дела и только с помощью неких "технических решений "? - переспросила она.

Юная активистка стала известной, объявив экопротест «Пятницы ради будущего» и отказавшись посещать школу по пятницам. Таким образом она стремилась привлечь внимание правительств к глобальной угрозе изменения климата и призвать их к немедленным действиям. Вскоре протест девушки стал глобальным, а она сама - одной из лидеров экоактивизма в мире.

Напомним, украинская активиста Ирис Дель Соль заявляла, что участие в Международном климатическом саммите ООН в Нью-Йорке необходимо для того, чтобы активисты из разных уголков мира могли поделиться опытом и рассмотреть вопрос безопасности, которому следует уделять больше внимания.

Как известно, в среду, 28-го августа, в 15:00 по местному времени яхта "Малиция II" с шестнадцатилетней шведской экоактивисткой Гретой Тунберг на борту пришвартовалась к причалу North Cove Marina в Нью-Йорке. Этому предшествовала двухнедельная путешествие Тунберг из Великобритании через Атлантический океан.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствовал шестнадцатилетнюю экоактивистку Грету Тунберг в Нью-Йорке, после того как она добралась до США яхте через Атлантический океан.