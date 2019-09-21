Молодежный климатический саммит: украинка рассказала, как обезопасить экоактивистов

Новости мира:Украинка на Молодежном климатическом саммите ООН говорила о безопасности экоактивистов.

Участие в Международном климатическом саммите ООН в Нью-Йорке необходимо для того, чтобы активисты из разных уголков мира могли поделиться опытом и рассмотреть вопрос безопасности, которому следует уделять больше внимания.

Об этом активистка движения "Фри Свидовец" Ирис Дель Соль рассказала на одной из панельных дискуссий Молодежного климатического саммита в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

"Иногда быть в Украине активистом по защите окружающей среды может быть опасно. Для меня участие (в Молодежном климатическом саммите ООН - ред.) - это также защита себя и других людей, которые работают со мной", - рассказала она.

Активистка движения "Фри Свидовец", котоое борется против построения на одноименном горном массиве в Закарпатской области большого горнолыжного курорта, рассказала, что благодаря вниманию СМИ и представительству своего движения на уровне штаб-квартиры ООН будет чувствовать себя в большей безопасности после возвращения домой.

По ее мнению, вопросу безопасности активистов, которые борются с климатической кризисом в мире, надо уделять больше внимания.

Во время панельной дискуссии украинка отметила, что активистам всего мира важно рассказывать свои истории борьбы, ибо они могут вдохновить других людей на стороне.

Перед выступлением она рассказала журналистам, что движение "Фри Свидовец" существует три года. Активисты борются против планов построения на горном массиве Свидовец в Закарпатской области горнолыжного курорта, поскольку такое масштабное строительство грозит обезлесиванием, в частности, ставит под угрозу буковые леса, может привести к нарушению экосистемы Свидовца, препятствовать миграции медведей и тому подобное.