В ООН ищут варианты борьбы с климатическим кризисом

Новости мира:В штаб-квартире ООН начался Молодежный климатический саммит.

В штаб-квартире ООН 21 сентября начался Молодежный климатический саммит, который ставит целью поиск решений для борьбы с климатическим кризисом.

В мероприятии принимают участие более 500 представителей, в том числе и украинская активистка.

"Молодежный климатический саммит ООН - это платформа борьбы с климатическим кризисом, на которой молодые лидеры могут представить свои решения в ООН, чтобы привлечь ключевых лиц, принимающих решения, к важнейшей теме нашего времени", - сообщают в ООН.

Touched by the powerful opening of the @UN Youth #ClimateAction Summit - I’m humbled by of all the actions and voices of young people here at the UN today, and around the world to support #ClimateAction pic.twitter.com/BIVeEnEheV — Luis Alfonso de Alba (@ladealba) September 21, 2019

В мероприятии принимают участие также Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, премьер-министр Швеции Стефан Левен и другие высокопоставленные лица.

"Хочу поблагодарить ООН и Генерального секретаря Антониу Гутерреша за организацию этого события и приглашение стольких молодых лидеров. Вчера миллионы людей во всем мире протестовали и требовали действий, особенно молодежь. Мы показали, что мы объединены и нас не остановить ", - заявила на открытии саммита 16-летняя шведская активистка Грета Тунберг.

Украинка Ирис Дель Соль, которая создала сообщество "Фри Свидовец" чтобы бороться с застройкой карпатского горного массива Свидовец, также будет выступать 21 сентября в одном из сегментов саммита.

Вечером молодые активисты встретятся с лидерами государств, которые уже прибыли для участия в Генассамблее ООН.