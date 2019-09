В ООН ищут варианты борьбы с климатическим кризисом

В штаб-квартире ООН 21 сентября начался Молодежный климатический саммит, который ставит целью поиск решений для борьбы с климатическим кризисом.

В мероприятии принимают участие более 500 представителей, в том числе и украинская активистка.

"Молодежный климатический саммит ООН - это платформа борьбы с климатическим кризисом, на которой молодые лидеры могут представить свои решения в ООН, чтобы привлечь ключевых лиц, принимающих решения, к важнейшей теме нашего времени", - сообщают в ООН.

Touched by the powerful opening of the @UN Youth #ClimateAction Summit - I’m humbled by of all the actions and voices of young people here at the UN today, and around the world to support #ClimateAction pic.twitter.com/BIVeEnEheV

— Luis Alfonso de Alba (@ladealba) September 21, 2019