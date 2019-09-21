Скачать
Суббота, 21.09.2019
Трубу "прослушивают": в ГБР сделали заявление (Фото)
Трубу "прослушивают": в ГБР сделали заявление (Фото)
Климкин: Украину будут воспринимать как источник проблем
Климкин: Украину будут воспринимать как источник проблем
Манчестер Сити без Зинченко разгромил Уотфорд 8:0
Манчестер Сити без Зинченко разгромил Уотфорд 8:0
Флагманы OnePlus начали получать обновление до Android 10
Флагманы OnePlus начали получать обновление до Android 10

В ООН ищут варианты борьбы с климатическим кризисом

В ООН ищут варианты борьбы с климатическим кризисом
18:29 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В штаб-квартире ООН начался Молодежный климатический саммит.

В штаб-квартире ООН 21 сентября начался Молодежный климатический саммит, который ставит целью поиск решений для борьбы с климатическим кризисом.

В мероприятии принимают участие более 500 представителей, в том числе и украинская активистка.

"Молодежный климатический саммит ООН - это платформа борьбы с климатическим кризисом, на которой молодые лидеры могут представить свои решения в ООН, чтобы привлечь ключевых лиц, принимающих решения, к важнейшей теме нашего времени", - сообщают в ООН.

В мероприятии принимают участие также Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, премьер-министр Швеции Стефан Левен и другие высокопоставленные лица.

"Хочу поблагодарить ООН и Генерального секретаря Антониу Гутерреша за организацию этого события и приглашение стольких молодых лидеров. Вчера миллионы людей во всем мире протестовали и требовали действий, особенно молодежь. Мы показали, что мы объединены и нас не остановить ", - заявила на открытии саммита 16-летняя шведская активистка Грета Тунберг.

В ООН предупредили о появлении "климатических беженцев"

Украинка Ирис Дель Соль, которая создала сообщество "Фри Свидовец" чтобы бороться с застройкой карпатского горного массива Свидовец, также будет выступать 21 сентября в одном из сегментов саммита.

Вечером молодые активисты встретятся с лидерами государств, которые уже прибыли для участия в Генассамблее ООН.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Саммит, ООН, Молодежный климатический саммит.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Скандальный разговор Трампа и Зеленского: Конгресс США выразил свою позицию
02 Гороскоп на завтра, 21 сентября 2019: все знаки Зодиака
03 Гороскоп на сегодня, 21 сентября 2019: все знаки Зодиака
04 Рождество Пресвятой Богородицы 2019: поздравления с праздником
05 Теплое воскресенье, а дальше мороз: чего украинцам ждать от погоды
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Загороднюк выполнил поручение Зеленского по разработке плана обороны Украины
Загороднюк выполнил поручение Зеленского
Трамп прокомментировал разговор с Зеленским
Трамп прокомментировал разговор с Зеленским
Теплое воскресенье, а дальше мороз: чего украинцам ждать от погоды
Теплое воскресенье, а дальше мороз: чего украинцам ждать от погоды
Красивые поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы: проза и открытки
Красивые поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы: проза и открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь