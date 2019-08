Генсек ООН приветствовал экоактивистку Тунберг после ее путешествия через Атлантику

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствовал шестнадцатилетнюю экоактивистку Грету Тунберг в Нью-Йорке, после того как она добралась до США яхте через Атлантический океан.

Об этом Гутерреш написал на собственной странице в Twitter.

"Добро пожаловать в Нью-Йорк, Грета Тунберг!" - написал он.

Генсек ООН убежден, что нужно добиться результатов в преодолении глобального климатического кризиса по требованию людей во всем мире.

"Целеустремленность и бережливость, которую вы продемонстрировали во время своего путешествия, вдохновляет всех нас на участие в климатическом саммите в следующем месяце", - добавил Гутерреш.

Welcome to New York, @gretathunberg!

The determination and perseverance shown during your journey should embolden all of us taking part in next month's #ClimateAction Summit.

We must deliver on the demands of people around the world and address the global climate crisis. pic.twitter.com/dGUZr9fFQM

— António Guterres (@antonioguterres) August 28, 2019