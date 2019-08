Шестнадцатилетняя шведская экоактивистка переплыла на яхте Атлантический океан

"Это все очень увлекательно. И у меня до сих пор качается земля под ногами", - рассказала Грета на берегу, где ее встречали несколько сотен людей.

Она поблагодарила всех, кто пришел ее встречать, за поддержку и борьбу против изменений климата, которая "преодолевает континенты и границы".

"Это действительно немного безумно, что шестнадцатилетняя девушка должна пересечь Атлантический океан, чтобы привлечь внимание и доказать правоту. И я не хотела бы, чтобы всем пришлось такое делать", - пояснила она.

"Мы должны быть вместе и бороться с изменениями климата прямо сейчас, ибо в противном случае может быть поздно", - заявила Тунберг.

Путешествие началось 14 августа. Путь через океан яхта преодолевала на скорости ветра до 30 узлов, а также прошла сквозь несколько тропических штормов. Всего команда провела в море 330 часов и преодолела 3711 морских миль. На борту было пять человек - двое членов экипажа и трое гостей.

"Вся энергия яхты производилась на борту из солнца и ветра. Топливо не использовалось в этом путешествии", - рассказал капитан яхты и сорвал бурю аплодисментов толпы местных жителей.

Шестнадцатилетняя активистка стала известной, объявив экопротест "Пятницы ради будущего", и отказавшись посещать школу по пятницам. Таким образом она стремилась привлечь внимание правительств к глобальной угрозе изменения климата и призвать их к немедленным действиям. Скоро протест девушки стал глобальным, а она сама - одной из лидеров экоактивизма в мире.

