Шестнадцатилетняя шведская экоактивистка переплыла на яхте Атлантический океан

В среду, 28-го августа, в 15:00 по местному времени яхта "Малиция II" с шестнадцатилетней шведской экоактивисткой Гретой Тунберг на борту пришвартовалась к причалу North Cove Marina в Нью-Йорке. Этому предшествовала двухнедельная путешествие Тунберг из Великобритании через Атлантический океан.

"Это все очень увлекательно. И у меня до сих пор качается земля под ногами", - рассказала Грета на берегу, где ее встречали несколько сотен людей.

Она поблагодарила всех, кто пришел ее встречать, за поддержку и борьбу против изменений климата, которая "преодолевает континенты и границы".

"Это действительно немного безумно, что шестнадцатилетняя девушка должна пересечь Атлантический океан, чтобы привлечь внимание и доказать правоту. И я не хотела бы, чтобы всем пришлось такое делать", - пояснила она.

"Мы должны быть вместе и бороться с изменениями климата прямо сейчас, ибо в противном случае может быть поздно", - заявила Тунберг.

Путешествие началось 14 августа. Путь через океан яхта преодолевала на скорости ветра до 30 узлов, а также прошла сквозь несколько тропических штормов. Всего команда провела в море 330 часов и преодолела 3711 морских миль. На борту было пять человек - двое членов экипажа и трое гостей.

"Вся энергия яхты производилась на борту из солнца и ветра. Топливо не использовалось в этом путешествии", - рассказал капитан яхты и сорвал бурю аплодисментов толпы местных жителей.

Шестнадцатилетняя активистка стала известной, объявив экопротест "Пятницы ради будущего", и отказавшись посещать школу по пятницам. Таким образом она стремилась привлечь внимание правительств к глобальной угрозе изменения климата и призвать их к немедленным действиям. Скоро протест девушки стал глобальным, а она сама - одной из лидеров экоактивизма в мире.

After 16-year-old environmental activist Greta Thunberg reached NYC today after sailing across the Atlantic on a zero-emissions sailboat for a conference on global warming: "It is insane that a 16-year-old has to cross the Atlantic ocean to make a stand." pic.twitter.com/ldg9pMjwPc — Amee Vanderpool (@girlsreallyrule) August 28, 2019

Когда Грету Тунберг пригласили в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке для участия в климатическом саммите организации в сентябре, активистка отказалась использовать для путешествия самолет, потому что такое путешествие загрязняет воздух углеродными выбросами. Поэтому она отправилась в путешествие на парусной яхте с солнечными батареями, которая не наносит никакого вреда окружающей среде.

Даже пограничники, которые встретили Тунберг в заливе Нью-Йорке для осуществления контроля, использовали катера с электрическими двигателями, чтобы не навредить ее миссии.

В пятницу Тунберг планирует принять участие в протесте молодежи перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке, чтобы потребовать от правительств немедленных действий против изменений климата, а впоследствии - в климатическом саммите ООН в сентябре.