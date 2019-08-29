Скачать
Четверг, 29.08.2019
В рамках визита в Варшаву Зеленский встретится с руководством Польши, США, Грузии и Литвы
В рамках визита в Варшаву Зеленский встретится с руководством Польши, США, Грузии и Литвы
В Мексике произошло самое кровавое бандитское нападение за последние 10 лет
В Мексике произошло самое кровавое бандитское нападение за последние 10 лет
Свитолина вышла в третий круг US Open
Свитолина вышла в третий круг US Open
Графен vs комары: Самому тонкому материалу в мире придумали новое применение
Графен vs комары: Самому тонкому материалу придумали новое применение

Шестнадцатилетняя шведская экоактивистка переплыла на яхте Атлантический океан

Шестнадцатилетняя шведская экоактивистка переплыла на яхте Атлантический океан
04:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Telegraf-EPA

Новости мира:Известная шведская экоактивистка Грета Тунберг пришвартовалась к причалу North Cove Marina в Нью-Йорке для участия в климатическом саммите.

В среду, 28-го августа, в 15:00 по местному времени яхта "Малиция II" с шестнадцатилетней шведской экоактивисткой Гретой Тунберг на борту пришвартовалась к причалу North Cove Marina в Нью-Йорке. Этому предшествовала двухнедельная путешествие Тунберг из Великобритании через Атлантический океан.

"Это все очень увлекательно. И у меня до сих пор качается земля под ногами", - рассказала Грета на берегу, где ее встречали несколько сотен людей.

Она поблагодарила всех, кто пришел ее встречать, за поддержку и борьбу против изменений климата, которая "преодолевает континенты и границы".

"Это действительно немного безумно, что шестнадцатилетняя девушка должна пересечь Атлантический океан, чтобы привлечь внимание и доказать правоту. И я не хотела бы, чтобы всем пришлось такое делать", - пояснила она.

"Мы должны быть вместе и бороться с изменениями климата прямо сейчас, ибо в противном случае может быть поздно", - заявила Тунберг.

Путешествие началось 14 августа. Путь через океан яхта преодолевала на скорости ветра до 30 узлов, а также прошла сквозь несколько тропических штормов. Всего команда провела в море 330 часов и преодолела 3711 морских миль. На борту было пять человек - двое членов экипажа и трое гостей.

"Вся энергия яхты производилась на борту из солнца и ветра. Топливо не использовалось в этом путешествии", - рассказал капитан яхты и сорвал бурю аплодисментов толпы местных жителей.

Шестнадцатилетняя активистка стала известной, объявив экопротест "Пятницы ради будущего", и отказавшись посещать школу по пятницам. Таким образом она стремилась привлечь внимание правительств к глобальной угрозе изменения климата и призвать их к немедленным действиям. Скоро протест девушки стал глобальным, а она сама - одной из лидеров экоактивизма в мире.

Когда Грету Тунберг пригласили в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке для участия в климатическом саммите организации в сентябре, активистка отказалась использовать для путешествия самолет, потому что такое путешествие загрязняет воздух углеродными выбросами. Поэтому она отправилась в путешествие на парусной яхте с солнечными батареями, которая не наносит никакого вреда окружающей среде.

Даже пограничники, которые встретили Тунберг в заливе Нью-Йорке для осуществления контроля, использовали катера с электрическими двигателями, чтобы не навредить ее миссии.

В США задумались о безопасности использования камер вместо боковых зеркал автомобиля

В пятницу Тунберг планирует принять участие в протесте молодежи перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке, чтобы потребовать от правительств немедленных действий против изменений климата, а впоследствии - в климатическом саммите ООН в сентябре.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Экология, Нью-Йорк, Грета Тунберг.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Завтра первый день работы новой Рады: что на повестке дня
02 Дружба стран продолжается: Зеленский и Меркель пообщались
03 Гройсман обратился к своему преемнику
04 В Нацполиции принято решение об увольнении руководителей четырех главков
05 В ВР рассмотрят закон о лишении депутатов неприкосновенности
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Японии эвакуируют жителей из префектур Сага, Фукуока и Нагасаки
В Японии эвакуируют жителей из трех префектур
США ввели санкции против нескольких технологических компаний Ирана
США ввели санкции против нескольких компаний Ирана
КПВВ перейдут на новый режим работы
КПВВ перейдут на новый режим работы
Полезные продукты, которые снимают усталость
Полезные продукты, которые снимают усталость
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь