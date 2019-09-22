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"Мы не будем пассивно ждать": экоактивисты проводят второй день саммита в ООН

"Мы не будем пассивно ждать": экоактивисты проводят второй день саммита в ООН
08:50 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Молодые экологические активисты участвуют в Молодежном климатическом саммите в штаб-квартире ООН.

В Нью-Йорке в штаб-квартире ООН в субботу, 21 сентября, начался Молодежный климатический саммит. В нем принимают участие около 700 экологических активистов, чтобы делиться информацией о негативных последствиях климатических изменений и мер, которые, по их мнению, можно принять для предотвращения этого. Об этом сообщает DW и AFP.

Саммит проходит как возможность для молодых людей присоединиться к борьбе с изменением климата. "Мы много раз слышали, что наше поколение будет отвечать за проблемы, которые создали нынешние лидеры, и мы не будем пассивно ждать: сейчас нам время быть лидерами", - заявил во время мероприятия 19-летний аргентинский активист Бруно Родригес.

Саммит начался на следующий день после того, как по всему миру прошли массовые демонстрации в защиту климата. По данным организаторов, участие в них приняли около четырех миллионов человек. "Вчера миллионы людей по всему миру, особенно молодых, вышли на марши и требовали реальных климатических действий. Мы показали, что мы объединились, и мы, молодежь, не остановимся", - заявила инициатор климатического движения Fridays for Future, 16-летняя шведская школьница Грета Тунберг, добавив, что демонстрации, которые состоялись, были "только началом".

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Украинская активиста Ирис Дель Соль заявляла, что участие в Международном климатическом саммите ООН в Нью-Йорке необходимо для того, чтобы активисты из разных уголков мира могли поделиться опытом и рассмотреть вопрос безопасности, которому следует уделять больше внимания.

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ООН, Нью-Йорк, Молодежный климатический саммит.
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