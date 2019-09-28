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Миротворцы ООН покидают Шри-Ланку: Украина имеет с ней безвиз

Миротворцы ООН покидают Шри-Ланку: Украина имеет с ней безвиз
07:51 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В связи с неоднократным нарушением прав человека генерал-лейтенантом Шавендры Сильвы ООН прекращает миротворческую миссию.

В ООН приостановили сотрудничество с миротворцами из Шри-Ланки после назначения генерал-лейтенанта Шавендры Сильвы на должность командующего армией республики.

Об этом сообщает AFP.

"В свете этого назначения (генерала Сильвы на должность командующего армии - ред.) Департамент операций по поддержанию мира ООН приостанавливает будущее развертывание шри-ланкийской армии", - заявил заместитель официального представителя ООН Фархан Хак.

Против генерал-лейтенанта Шавендры Сильвы и его формирований были выдвинуты обвинения в серьезных нарушениях прав человека в ходе гражданской войны в республике.

Коломбо проигнорировал неоднократные предупреждения ООН относительно назначения генерала главой армии страны, из-за чего Альянс и приостановил сотрудничество с местными миротворцами.

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"Таким образом, подразделение шри-ланкийской армии и отдельные офицеры, в настоящее время служащие в миротворческих операциях ООН, будут репатриированы начиная со следующего месяца в соответствии с датами их ротации, и не будут заменены шри-ланкийским персоналом", - подчеркнул Хак.

В настоящее время около 490 шри-ланкийских военнослужащих задействованы для операций по поддержанию мира в Мали, Ливане и Судане.

Напомним, Украина и Шри-Ланка подписали соглашение об освобождении от оформления виз гражданам, которые пользуются дипломатическими, служебными или официальными паспортами.

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Все по теме:

ООН, Шри-Ланка, Миротворцы ООН, Шавендра Сильва.
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