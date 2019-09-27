Пристайко договорился с главой МИД Шри-Ланки о безвизе: детали

Новости Украины:Украина и Шри-Ланка подписали соглашение об отмене визовых требований гражданам с дипломатическими, служебными или официальными паспортами.

Украина и Шри-Ланка подписали соглашение об освобождении от оформления виз гражданам, которые пользуются дипломатическими, служебными или официальными паспортами.

Как говорится в сообщении на сайте МИД Украины, в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко встретился с государственным секретарем Министерства иностранных дел Шри-Ланки Равинатой Арья Синхой.

В частности, они подписали соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка об освобождении от оформления виз гражданам, которые пользуются дипломатическими, служебными или официальными паспортами.

Стороны также обсудили актуальные вопросы повестки дня украинско-ланкийских отношений, подчеркнув важность активизации двустороннего политического диалога и усиления взаимодействия в рамках международных организаций.

Кроме того, отдельно обсуждался вопрос защиты интересов граждан обоих государств.