Затонувшое судно в Атлантике: Украина организовывает связь с родными моряков

Новости мира:В МИД Украины заявляют, что это правильный шаг в проведении спасательной операции.

МИД Украины намерено наладить связь с родственниками моряков, которые находились на затонувшем корабле Bourbon Rhode. Об этом сообщает заместитель директора Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич на своей страничке в Твиттер.

Как говориться в сообщении, украинская сторона в месте с представителем компании Bourbon, планируют организовать связь с родственниками моряков. Кирилич заявил, что это нужный, а самое главное правильный шаг во время провидения спасательной операции.

"Мы ждем на хорошие новости от спасательного Центра" - подытожил Кирилич.

З призначеним компанією Bourbon представником в Україні плануємо комунікацію з рідними моряків. Це важливий компонент під час рятувальної операції. Чекаємо добрих новин від рятувального Центру. pic.twitter.com/z5HjCywlY5 — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) September 29, 2019

Как сообщалось ранее, В Атлантическом океане неподалеку от Мартиники пропало судно Bourbon Rhode, на борту которого в составе экипажа находились граждане Украины.