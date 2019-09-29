Скачать
Воскресенье, 29.09.2019
"Я борюсь за вас": Трамп прокомментировал попытки демократов добиться импичмента
"Я борюсь за вас": Трамп прокомментировал попытки демократов добиться импичмента
Это предупреждение для всего человечества - Зеленский о трагедии в Бабьем Яру
Это предупреждение для всего человечества - Зеленский о трагедии в Бабьем Яру
Усик побывал на поединке Спенс - Портер и встретил легенду НБА (Фото)
Усик побывал на поединке Спенс - Портер и встретил легенду НБА (Фото)
Экономия времени: ИИ быстрее определяет гены, связанные с сердечной недостаточностью
ИИ быстрее определяет гены, связанные с сердечной недостаточностью

Затонувшое судно в Атлантике: Украина организовывает связь с родными моряков

Затонувшое судно в Атлантике: Украина организовывает связь с родными моряков
12:46 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира:В МИД Украины заявляют, что это правильный шаг в проведении спасательной операции.

МИД Украины намерено наладить связь с родственниками моряков, которые находились на затонувшем корабле Bourbon Rhode. Об этом сообщает заместитель директора Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич на своей страничке в Твиттер. 

Как говориться в сообщении, украинская сторона в месте с представителем компании Bourbon, планируют организовать связь с родственниками моряков. Кирилич заявил, что это нужный, а самое главное правильный шаг во время провидения спасательной операции. 

"Мы ждем на хорошие новости от спасательного Центра" - подытожил Кирилич.

 Как сообщалось ранее, В Атлантическом океане неподалеку от Мартиники пропало судно Bourbon Rhode, на борту которого в составе экипажа находились граждане Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кораблекрушение, МИД, Атлантика, Василий Кирилич, Bourbon Rhode.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 НАПК проверило декларации Данилюка за 2015 и 2016 годы
02 На админгранице с Крымом восстановят пассажирские перевозки
03 "Украина и коррупция почти неотделимы": Климкин отреагировал на видео Трампа
04 Когда каждая нация красива по-своему: девушки разных национальностей (Фото)
05 Несколько веских причин навсегда отказаться от чая с сахаром
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На 74-м году жизни скончался первый и единственный президент АР Крым
На 74-м году жизни скончался первый и единственный президент АР Крым
За текущие сутки оккупанты 6 раз нарушили &quot;режим тишины&quot;
За текущие сутки оккупанты 6 раз нарушили "режим тишины"
Прогноз погоды на 29-30 сентября: кому стоит взять зонт и надеть свитер
Прогноз погоды на 29-30 сентября: кому стоит взять зонт и надеть свитер
Не иначе как мистика: NASA не нашло пропавшего посадочного модуля &quot;Викрам&quot;
Не иначе как мистика: NASA не нашло пропавшего посадочного модуля "Викрам"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь