В Атлантическом океане исчезло судно с украинцами

Новости Украины:В Атлантическом океане неподалеку от Мартиники пропало судно с украинцами на борту.

В Атлантическом океане неподалеку от Мартиники пропало судно Bourbon Rhode, на борту которого в составе экипажа находились граждане Украины.

Об этом сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

"26 сентября 2019 года в Атлантическом океане примерно в 1200 морских милях от Мартиники (заморский департамент Франции) в результате шторма пропало судно Bourbon Rhode, среди членов экипажа которого были граждане Украины", - отметил дипломат.

По его словам, поисковую операцию проводит французский морской спасательно-координационный центр Maritime Rescue and Coordination CENTR Fort De France (MRCC).

"Департамент консульской службы поддерживает оперативную связь с представителем судовладельца и региональным центром MRCC. Консул Украины во Франции установил связь с офисом компании судовладельца", - добавил Кирилич.